Практика судів
  1. У світі

Помер автор «стенфордського експерименту» Філіп Зімбардо

13:18, 19 жовтня 2024
1971 року вчений розділив людей на «наглядачів» та «в'язнів» і помістив їх у умовну в'язницю — так він хотів вивчити психологічні реакції людини.
Помер автор «стенфордського експерименту» Філіп Зімбардо
Джерело фото: L.A. Cicero / Stanford Report
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Помер відомий психолог Філіп Зімбардо. Про його смерть повідомив Стенфордський університет, у якому Зімбардо працював понад 50 років. Чоловіку, якого не стало 14 жовтня, був 91 рік.

Філіп Зімбардо найбільш відомий як автор «стенфордського експерименту».

У 1971 році молодий професор Філіп Зімбардо з командою дослідників створив у підвалі психологічного факультету Стенфордського університету макет в'язниці, куди на кілька днів поселив «в'язнів» і «наглядачів». Ролі розподілилися шляхом жеребкування між чоловіками-студентами університетів, знайденими через оголошення в газеті. Експеримент мав тривати два тижні, але через те, що насильство та психологічний стан піддослідних, як говорилося у початкових результатах дослідження, вийшли з-під контролю, експеримент довелося зупинити через шість днів.

Усіх учасників занурювали в тюремну атмосферу: «охоронцям» роздали спеціальну форму і кийки, «ув'язнених» раптово забирали з дому, проводили повний огляд, відповідно до протоколу, зі зняттям відбитків пальців, а також одягли в робу.

Відповідно до висновку, молоді люди дуже швидко увійшли в запропоновані ролі: «наглядачі» стали надмірно жорстокими і застосовували психічне і фізичне насильство до «ув'язненим», а у тих розвинулася зайва пасивність і спостерігалися серйозні проблеми з психікою. Цей експеримент часто використовується як приклад того, наскільки глибоко приписані соціальні ролі і різні ситуації впливають на поведінку і світосприйняття людини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд задовольнив позов фізичної особи, вказавши на формальний підхід пенсійного органу під час розгляду заяви про призначення пенсії за віком

Відмова Пенсійного фонду у розгляді заяви, поданої фізичною особою у довільній формі, може бути визнано надмірним формалізмом – Верховний Суд.

Звільнення військовослужбовця від відбування покарання з іспитовим строком не є безумовною підставою для його звільнення з військової служби – Верховний Суд

Прокурор вказував, що застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням за статтею 75 КК призведе до неможливості продовження військової служби засудженим, оскільки за рішенням командира військової частини останній підлягатиме звільненню з військової служби як особа, стосовно якої ухвалено обвинувальний вирок.

Президент підписав закон про обрання нового керівництва митниці за участі міжнародних експертів і повну переатестацію митної служби

Кабмін повинен до січня сформувати комісію з відбору нового керівника Держмитслужби за участі іноземних партнерів – Президент підписав закон.

ДП «Документ» затягує більш, ніж на півроку, видачу паспортів українцям за кордоном

У держпідприємстві «Документ» Державної міграційної служби станом на середину жовтня не видали вже виготовлені закордонні паспорти громадянам, які звернулися з відповідними пакетами документів на початку весни.

Суддя подала позов проти голови суду, бо її не відпустили на конференцію – рішення ухвалив суд

Унікальний позов щодо проблеми відряджень суддів у робочий час на конференції та семінари розглянули у Донецькій області.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вячеслав Россолов
    Вячеслав Россолов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Руслан Лідовець
    Руслан Лідовець
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді