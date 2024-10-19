Помер автор «стенфордського експерименту» Філіп Зімбардо

1971 року вчений розділив людей на «наглядачів» та «в'язнів» і помістив їх у умовну в'язницю — так він хотів вивчити психологічні реакції людини.

Джерело фото: L.A. Cicero / Stanford Report

Помер відомий психолог Філіп Зімбардо. Про його смерть повідомив Стенфордський університет, у якому Зімбардо працював понад 50 років. Чоловіку, якого не стало 14 жовтня, був 91 рік.

Філіп Зімбардо найбільш відомий як автор «стенфордського експерименту».

У 1971 році молодий професор Філіп Зімбардо з командою дослідників створив у підвалі психологічного факультету Стенфордського університету макет в'язниці, куди на кілька днів поселив «в'язнів» і «наглядачів». Ролі розподілилися шляхом жеребкування між чоловіками-студентами університетів, знайденими через оголошення в газеті. Експеримент мав тривати два тижні, але через те, що насильство та психологічний стан піддослідних, як говорилося у початкових результатах дослідження, вийшли з-під контролю, експеримент довелося зупинити через шість днів.

Усіх учасників занурювали в тюремну атмосферу: «охоронцям» роздали спеціальну форму і кийки, «ув'язнених» раптово забирали з дому, проводили повний огляд, відповідно до протоколу, зі зняттям відбитків пальців, а також одягли в робу.

Відповідно до висновку, молоді люди дуже швидко увійшли в запропоновані ролі: «наглядачі» стали надмірно жорстокими і застосовували психічне і фізичне насильство до «ув'язненим», а у тих розвинулася зайва пасивність і спостерігалися серйозні проблеми з психікою. Цей експеримент часто використовується як приклад того, наскільки глибоко приписані соціальні ролі і різні ситуації впливають на поведінку і світосприйняття людини.

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