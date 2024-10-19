Отказывали в инвалидности – после задержания главы Хмельницкой МСЭК Крупы люди начали массово жаловаться

Люди с параличами и пороками сердца, военные с тяжелыми ранениями начали рассказывать свои истории отказов.

Источник фото: Виталий Носач / РБК-Украина

После того, как ГБР задержало главу Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу, люди один за другим начали говорить об отказах в назначенных группах инвалидности. В частности, об этом идет речь в материале ТСН.

Как пишут в ТСН, люди с параличами и пороками сердца, военные с тяжелыми ранениями начали рассказывать свои истории отказов.

Так, ветерана Александра уволили из войска, когда медики установили титановую пластину из-за проблем с позвоночником. В Хмельницкую областную МСЭК его направили врачи.

«Сказали подаваться на группу, потому что группа мне обязательна», – говорит он.

Но в Хмельницкой МСЭК Александру отказали. Поскольку платить не собирался, сделал дообследование, перенаправил все на перекомиссию в этот же МСЭК и уехал за границу. Там и узнал решение комиссии.

«Отказ, но они еще указали, что я у них был очно», - говорит Александр.

Петр – военный, получивший ранение ноги на Бахмутском направлении почти год назад. Ряд операций, лечение и реабилитация. Медики направили его на МСЭК как претендента на получение группы инвалидности. Но у комиссии оснований для этого не увидели.

«И в АТО был, и сейчас воюю. Тяжело ранен, а сделали здоровым», - говорит он.

Елена, его жена, не представляет, как он должен возвращаться на службу

«Не знаю, что делать, на адвоката денег нет. Смотрите, какая нога.

Долго я не могу стоять, у меня две пластины, 20 шурупов, все скручено в кучу», — говорит военный.

В МСЭК, как пишет ТСН, уверяют, что не ошиблись.

Напомним, что Офис Генерального прокурора назначил служебное расследование после того, как в СМИ появилась информация о получении групп инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры.

«В связи с распространением информации о получении групп инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры Генеральный прокурор подписал приказ о проведении служебного расследования», - заявили в ОГП.

Там указали, что служебное расследование будет охватывать проверку не только информации, касающейся вышеупомянутой областной прокуратуры, но и других органов прокуратуры.

В частности, отмечается, что комиссия по проведению служебного расследования уже приступила к сбору информации и документов для выяснения этих обстоятельств.

Накануне стало известно, что руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу подозревают в незаконном обогащении. В ее рабочем кабинете обнаружили 100 тысяч долларов, а также поддельные медицинские документы, списки с фамилиями и фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у нее работники ГБР обнаружили почти 5 миллионов 244 тысячи долларов, 300 тысяч евро, более 5 млн гривен, брендовые украшения и драгоценности.

Татьяне Крупе избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью залога в 500 млн грн.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что НАПК повторно проверит декларацию руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы.

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