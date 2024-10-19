Производитель дронов DJI подал в суд на Пентагон из-за санкций

Китайская DJI подала в суд на Пентагон из-за внесения в «черный список» компаний, угрожающих нацбезопасности США.

Источник фото: opticstore.com.ua

Крупнейший в мире производитель дронов, китайская компания DJI, подала иск против Министерства обороны США из-за включения ее в список компаний, подозреваемых в сотрудничестве с военными структурами Китая. Об этом сообщает Reuters.

Американские законодатели неоднократно выражали обеспокоенность относительно возможных угроз, связанных с использованием дронов DJI, в частности относительно передачи данных, наблюдения и угроз для национальной безопасности.

DJI, наряду с другими крупными китайскими компаниями, такими как China Mobile, AVIC, CNOOC и YMTC, была включена в список, созданный США для предупреждения о потенциальных рисках для национальной безопасности. DJI, которая занимает более половины рынка коммерческих дронов в США, заявляет, что не имеет связей с китайскими военными.

В своем иске против Пентагона компания утверждает, что из-за «незаконного и ошибочного решения» потеряла многочисленные бизнес-сделки, была названа угрозой для нацбезопасности и теперь не может заключать контракты с правительственными структурами. DJI также отмечает, что многие клиенты разорвали существующие контракты и отказываются от новых сделок.

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