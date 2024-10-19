На Днепропетровщине стела убила водителя легковушки

Легковушка столкнулась с бетонной стелой, спасатели деблокировали тело погибшего водителя.

Источник фото: ГСЧС

Спасатели ГСЧС оперативно отреагировали на сообщение о смертельном дорожно-транспортном происшествии, которое произошло недалеко от поселка Соленое в Днепровском районе. Об этом сообщили в ГСЧС.

На месте происшествия было установлено, что легковой автомобиль «Mitsubishi Carisma» столкнулся с бетонной стелой, которая частично обвалилась на транспортное средство. Спасатели деблокировали тело погибшего водителя из-под обломков и освободили поврежденную машину.

В ликвидации последствий ДТП принимали участие 10 спасателей и две единицы пожарно-спасательной техники ГСЧС. Полиция проводит следственные действия для установления обстоятельств трагедии.

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