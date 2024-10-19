США пропонують $10 мільйонів за інформацію про російське медіа «Рибарь»

Вашингтон оголосив винагороду за дані про російське видання «Рибарь» і його співробітників.

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Уряд США оголосив про винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе ідентифікувати або знайти російське військове медіа-видання «Рибарь» та його співробітників. Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з інформацією програми Rewards for Justice, «Рибарь» є одним із найбільш впливових медіа, що висвітлюють вторгнення росії в Україну, та має понад 1,3 мільйона підписників на своєму Telegram-каналі. Видання підозрюють у зміцненні військового потенціалу росії та просуванні проросійських і антизахідних наративів.

Раніше «Рибарь» фінансувався Євгеном Пригожиним, однак зараз отримує кошти від російської корпорації «Ростех», яка перебуває під санкціями США з 2022 року. Крім того, за даними американської влади, видання створило сторінку «TEXASvsUSA» у соцмережі X, що сприяє соціальним розколам та розпалює ворожнечу напередодні виборів у США.

У відповідь на звинувачення, директор «Рибаря» Михайло Звінчук заперечив втручання у вибори та іронічно надав свою адресу в москві, зазначивши, що чекає на виплату винагороди через банківський переказ або криптовалюту.

Одночасно з цим, США оголосили про нові санкції проти російського державного телеканалу RT та його керівництва, включно з головною редакторкою Маргаритою Симоньян.

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