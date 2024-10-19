У Києві в результаті ДТП з вантажівкою чоловіка затиснуло у понівеченому автомобілі

В результаті зіткнення легкового автомобіля Opel з вантажівкою MAN водій легковушки опинився заблокованим.

Джерело фото: ГСЧС

У Святошинському районі столиці рятувальники звільнили водія з понівеченого автомобіля. Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у місті Києві, у п’ятницю 18 жовтня пізно ввечері о 23:03 надійшло повідомлення про ДТП на Брест-Литовському шосе.

В результаті зіткнення легкового автомобіля Opel з вантажівкою MAN водій легковушки опинився заблокованим.

Рятувальники використали електро- та гідравлічний інструменти, щоб визволити його, після чого постраждалого передали медикам. Чоловіка госпіталізували до лікарні.

Причини інциденту з'ясовують правоохоронці.

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