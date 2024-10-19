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Украинский правозащитник и военный Максим Буткевич освобожден из российского плена

15:46, 19 октября 2024
Максим Буткевич вернулся домой из российского плена.
Украинский правозащитник и военный Максим Буткевич освобожден из российского плена
Источник фото: ZMINA
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Украинский правозащитник, журналист и военнослужащий Максим Буткевич вернулся домой из российского плена. Об этом 18 октября сообщил Центр прав человека Zmina, ссылаясь на отца Буткевича. «Поздравляем соучредителя Центра прав человека ZMINA дома», - говорится в заявлении.

В марте 2023 года Буткевича приговорили на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей к 13 годам колонии строгого режима за якобы обстрел жилого дома в Северодонецке, приведший к ранению двух гражданских лиц. Ему инкриминировали «нарушение правил войны». Однако украинские журналисты установили, что 4 июня 2022 года, в день инцидента, он не был на Донбассе. Министерство иностранных дел Украины назвало этот «приговор» незаконным и ничтожным.

22 августа первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве оставил без изменений решение о заключении украинского правозащитника. Буткевич ушел защищать Украину в начале марта 2022 года и с тех пор находился в плену, по меньшей мере с 24 июня 2022 года, когда российские пропагандисты опубликовали видео его допроса. В августе Министерство обороны РФ подтвердило, что удерживает Буткевича в плену.

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