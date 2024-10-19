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Суд у Каліфорнії призупинив рішення про відкриття магазину додатків Google Play на час апеляції

16:58, 19 жовтня 2024
Каліфорнійський суд задовольнив клопотання Google, конкуренція в Play Store відкладена.
Суд у Каліфорнії призупинив рішення про відкриття магазину додатків Google Play на час апеляції
Джерело фото: processer.media
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Федеральний суддя в Каліфорнії задовольнив прохання компанії Google про тимчасове призупинення дії судової постанови, яка вимагала від неї відкрити свій магазин додатків Play для посилення конкуренції. Про це повідомляє Reuters.

Окружний суддя США з Сан-Франциско, Джеймс Донато, ухвалив рішення на користь компанії Epic Games, розробника гри «Fortnite». Судова постанова повинна була набути чинності 1 листопада. Google заявила, що виконання цього рішення завдасть шкоди компанії і створить серйозні ризики для безпеки, захисту і конфіденційності в екосистемі Android.

Донато вирішив призупинити виконання постанови, щоб дати 9-му окружному апеляційному суду США можливість розглянути окреме клопотання Google про призупинення дії суддівського рішення. Водночас суддя відхилив окреме клопотання Google про призупинення дії наказу на час розгляду ширшої апеляції у цій справі.

«Ми задоволені рішенням Окружного суду тимчасово призупинити впровадження небезпечних засобів захисту, яких вимагає Epic, оскільки Апеляційний суд розглядає наше прохання про подальше призупинення засобів захисту, поки ми подаємо апеляцію», — йдеться в заяві Google.

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