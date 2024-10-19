Более 100 тысяч украинских военных прошли подготовку за рубежом

Более 100 тысяч украинских бойцов прошли подготовку от партнеров с 2022 года.

Источник фото: armyinform

Более 100 тысяч военнослужащих Сил обороны Украины получили подготовку на территории стран-партнеров с начала полномасштабного вторжения россии. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Евгений Межевикин, пишет Укринформ.

По словам Межевикина, подготовка охватывала различные направления, включая базовую подготовку, обучение специалистов, подготовку лидеров и слаживание штабов. «За 2022, 2023, 2024 год на территории стран-партнеров подготовку прошли более 100 тысяч военнослужащих по разным направлениям подготовки, начиная от базовой, специалисты различных видов/родов войск, подготовка лидеров, слаживание штабов и тому подобное. То есть очень большой объем работы на себя взяли наши партнеры», - отметил он.

Представитель Генштаба подчеркнул, что сотрудничество со странами НАТО и другими партнерами в сфере подготовки украинских военных продолжается и активно развивается. «Это ярко подтверждает, что Украина не одна в борьбе против российского агрессора» - резюмировал Межевикин.

Напомним, что недавно The Times сообщила о возможности отправки британских войск в Украину для помощи в подготовке новобранцев, поскольку такой подход был бы дешевле, эффективнее и быстрее, чем проведение тренировок на военных базах в Великобритании.

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