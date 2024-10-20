Регистрация рождения ребенка за границей – что нужно знать

Министерство иностранных дел Украины разъяснило, что украинцы, которые родили детей за рубежом, могут зарегистрировать их в консульских учреждениях Украины. Эту процедуру важно осуществить в течение первого месяца после рождения малыша.
В случае если заявление о регистрации рождения подается после года с момента рождения ребенка и до достижения им 16 лет, регистрация происходит на общих основаниях, однако в документах отмечается «Регистрация с пропуском срока».
Для регистрации рождения необходимы следующие документы:
Если родители не могут лично зарегистрировать ребенка, это могут сделать их представитель или другое доверенное лицо.
Регистрация рождения является важным шагом для получения ребенком первых документов и обеспечения его дальнейшей жизни. Если один или оба родителя не достигли 18-летнего возраста, рождение ребенка регистрируется в обычном порядке без необходимости в согласии родителей или опекунов.
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