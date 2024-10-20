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В Україні запровадили іпотечне кредитування для ВПО

07:54, 20 жовтня 2024
В Україні стартує програма доступного іпотечного кредитування для ВПО з 3% річних.
В Україні запровадили іпотечне кредитування для ВПО
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В Україні запущено програму доступного іпотечного кредитування для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), яка реалізується Міністерством реінтеграції та Держмолодьжитлом за фінансової підтримки Уряду Німеччини через Кредитну установу для відбудови (KfW).

Основні умови іпотеки в рамках цієї програми включають:

  • Найнижча в Україні ставка — лише 3% річних.
  • Кредит надається на строк до 30 років, при цьому позика має бути сплачена до 65-річчя позичальника.
  • Початковий внесок становить від 6% вартості житла.

Об’єктом кредитування можуть бути квартири або будинки, які були введені в експлуатацію не більше ніж 50 років тому або реконструйовані не більше ніж 35 років тому.

Більш детальну інформацію про умови участі в програмі «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб» можна знайти у відповідному відеоролику.

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кредит ВПО

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