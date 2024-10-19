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В ВСУ создадут школу инструкторов для повышения качества военной подготовки

19:15, 19 октября 2024
В ВСУ создадут школу инструкторов для повышения качества военной подготовки
В ВСУ создадут школу инструкторов для повышения качества военной подготовки
Источник фото: Генштаб ВСУ
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В Вооруженных силах Украины будет основана школа инструкторов как единое учебное подразделение для подготовки инструкторского состава. Об этом сообщили представители Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ, в частности Евгений Межевикин и Василий Румак.

Школа инструкторов станет центром подготовки для всех ВСУ, где обучение будет проходить по единым стандартам. Межевикин отметил, что планируется также замена офицерских должностей преподавателей на сержантские, что должно повысить престиж сержантского корпуса.

Кроме того, в учебном заведении планируют проводить курсы повышения квалификации для действующих инструкторов. Военные подчеркнули необходимость освобождения инструкторов от выполнения несвойственных обязанностей, чтобы они могли сосредоточиться на обучении новобранцев. Это предусматривает исключение хозяйственных задач и командировок, не связанных с подготовкой.

Румак добавил, что программа подготовки будет обновлена, в частности изымут устаревшие элементы, зато предоставляя инструкторам больше времени на важные программы, которые будут способствовать сохранению жизни военнослужащих и их адаптации к современным боевым условиям, включая применение БпЛА и топографии.

Полковники подчеркнули важность привлечения офицеров и сержантов боевых частей к учебному процессу. Они отметили, что постоянный обмен опытом между воинскими частями и учебными центрами является критически важным, поскольку ситуация на поле боя постоянно меняется из-за новых тактик и технологий. Для этого планируется ротация инструкторского состава между боевыми частями и учебными центрами.

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