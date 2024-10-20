Практика судов
  1. В мире

В США ураган Хелен в США унес жизни семьи украинцев, бежавших от войны из Херсона

19:41, 20 октября 2024
От дома, где жила семья, ничего не осталось.
В США ураган Хелен в США унес жизни семьи украинцев, бежавших от войны из Херсона
Фото:LYSA GINDINOVA / eu.usatoday.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В американском штате Северная Каролина в результате урагана Хелен погибла семья украинцев, переехавших в США из Херсона, спасаясь от войны. Об этом сообщает USA Today.

Анастасия Новитня-Сеген вместе с мужем Дмитрием Сегеном, 13-летним сыном Евгением и мамой Татьяной Новитней эвакуировались из Херсона в начале полномасштабного вторжения.

Семья выехала через территорию рф, постоянно волнуясь, что их остановит российские власти. Им удалось пройти через границу в Латвию, а затем через Литву въехать в Польшу, где они остановились в доме друга семьи.

Семья Сегенов месяцами преодолевала бюрократический лабиринт, чтобы получить разрешение на въезд в США.

Летом 2022 года семью приняли на гуманитарную программу США по временному проживанию для украинских беженцев и поехали к родственникам в Микавиле в Северной Каролине. Там семья месяцами жила в доме сестры Анастасии, прежде чем они переехали в дом неподалеку.

В конце сентября по побережью американского полуострова Флорида ударил ураган Хелен. В тихой реке Саут-Ту поднялась почти на шесть метров, превратив ее в стихийное бедствие.

Через несколько дней после трагедии тело Анастасии и Дмитрия нашли в десятках километров от их нового дома. От дома у реки, где жила семья, ничего не осталось. Поиски Евгения и его бабушки Татьяны до сих пор продолжаются.

По данным USA Today, число жертв урагана Хелен в нескольких американских штатах достигло 228, 81 человек в Северной Каролине по состоянию на 15 октября считалось пропавшим без вести.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кассационный уголовный суд объяснил, что важно для определения размера процессуальных расходов на правовую помощь

Правовую помощь адвокат оказывал в одном уголовном производстве трем лицам, дело касается в основном одних и тех фактических обстоятельств, при этом в указанном расчете отражено по 5 часов первичной консультации и по 5 часов вторичной в отношении каждой потерпевшей и гражданского истца.

Налоговая служба предлагает расширить объем данных, содержащих банковскую тайну, и которую банки будут обязаны предоставлять по запросу налоговой

Государственная налоговая служба разработала законопроект о получении информации о клиентах банков, не являющихся субъектами соответствующих налоговых проверок.

При неуплате штрафа от ТЦК принимаются меры принудительного исполнения решений путем обращения взыскания на средства и имущество должника – Минюст

В Минюсте разъяснили порядок обращения взыскания на денежные средства и имущество в случае неуплаты штрафа ТЦК.

В Семейном кодексе предлагают ввести возможность установления совместной родительской опеки с поочередным проживанием ребенка с каждым родителем

Предлагается, чтобы по результатам разрешения спора по определению места жительства малолетнего ребенка орган опеки и попечительства или суд мог установить общую родительскую опеку с поочередным проживанием ребенка с каждым родителем по соответствующему графику.

Осуждение военнослужащего за дезертирство без допроса командира – Верховный Суд указал, когда нет нарушения права на перекрестный допрос

Адвокат утверждал, что неявка осужденного на военную службу связана с тем, что он выполнял приказ своего командира, но суд не допросил командира, чем нарушил право на перекрестный допрос – но Верховный Суд указал, что поскольку командира отыскать не удалось, то право не нарушено.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Чаку
    Євген Чаку
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Руслан Сидорович
    Руслан Сидорович
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України