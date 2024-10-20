В США ураган Хелен в США унес жизни семьи украинцев, бежавших от войны из Херсона

От дома, где жила семья, ничего не осталось.

Фото:LYSA GINDINOVA / eu.usatoday.com

В американском штате Северная Каролина в результате урагана Хелен погибла семья украинцев, переехавших в США из Херсона, спасаясь от войны. Об этом сообщает USA Today.

Анастасия Новитня-Сеген вместе с мужем Дмитрием Сегеном, 13-летним сыном Евгением и мамой Татьяной Новитней эвакуировались из Херсона в начале полномасштабного вторжения.

Семья выехала через территорию рф, постоянно волнуясь, что их остановит российские власти. Им удалось пройти через границу в Латвию, а затем через Литву въехать в Польшу, где они остановились в доме друга семьи.

Семья Сегенов месяцами преодолевала бюрократический лабиринт, чтобы получить разрешение на въезд в США.

Летом 2022 года семью приняли на гуманитарную программу США по временному проживанию для украинских беженцев и поехали к родственникам в Микавиле в Северной Каролине. Там семья месяцами жила в доме сестры Анастасии, прежде чем они переехали в дом неподалеку.

В конце сентября по побережью американского полуострова Флорида ударил ураган Хелен. В тихой реке Саут-Ту поднялась почти на шесть метров, превратив ее в стихийное бедствие.

Через несколько дней после трагедии тело Анастасии и Дмитрия нашли в десятках километров от их нового дома. От дома у реки, где жила семья, ничего не осталось. Поиски Евгения и его бабушки Татьяны до сих пор продолжаются.

По данным USA Today, число жертв урагана Хелен в нескольких американских штатах достигло 228, 81 человек в Северной Каролине по состоянию на 15 октября считалось пропавшим без вести.

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