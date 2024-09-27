Потужний ураган Хелен ударив по Флориді, є загиблі — відео

Через Хелен у Флориді закрили всі школи та підприємства, а також скасували всі авіарейси.

По узбережжю американського півострова Флорида ударив ураган Хелен, який є найпотужнішим в історії округу Біг-Бенд, пише CNN.

Губернатор штату Флорида Рон Десантіс повідомив, що одна людина загинула після того, як дорожній знак упав і врізався в автомобіль, що їхав міжштатною автомагістралі №4 — неподалік міста Ібор-Сіті.

Крім того, в Аламо, що в штаті Джорджія, двоє людей загинули після того, як потрапили в торнадо, спричинене ураганом.

Через Хелен у Флориді закрили всі школи та підприємства, а також скасували всі авіарейси. Сильні вітри, спричинені ураганом, призвели до перебоїв у подачі електроенергії.

Влада вже евакуювала понад 32 000 людей.

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