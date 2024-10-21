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Переназначат ли субсидию, если есть долги за жилищно-коммунальные услуги

07:20, 21 октября 2024
Если лицо получало субсидию и у нее есть задолженность по жилищно-коммунальным услугам, предоставление субсидии прекращается.
Переназначат ли субсидию, если есть долги за жилищно-коммунальные услуги
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В Министерстве социальной политики объяснили, могут ли переназначить субсидию, если есть долги по жилищно-коммунальным услугам.

Жилищная субсидия – это государственная помощь, имеющая целевое назначение, а именно оплата потребленных жилищно-коммунальных услуг. Государство предоставляет его наиболее уязвимым украинцам, чтобы уменьшить нагрузку на их семейный бюджет при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Когда семья, получая субсидию, накапливает долги за жилищно-коммунальные услуги, она использует этот инструмент поддержки от государства не по назначению.

Поэтому одним из критериев переназначения жилищной субсидии является контроль за платежной дисциплиной получателей. То есть если лицо получало субсидию и у нее есть задолженность за жилищно-коммунальные услуги, предоставление субсидии прекращается.

Однако, лицо может погасить задолженность постепенно. Для этого нужно заключить с поставщиками коммунальных услуг договоры о реструктуризации задолженности.

Если регулярно платить долг и не пропускать текущие платежи, можно рассчитывать на субсидию. Тогда при обращении за субсидией нужно добавить копию договора о реструктуризации с поставщиком услуги. Долг за коммунальные платежи можно реструктурировать сроком до 60 месяцев, в зависимости от суммы задолженности и доходов должника.

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субсидия

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