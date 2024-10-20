Президент Сербии Вучич впервые за 2,5 года созвонился с путиным и «поблагодарил за газ»

Александар Вучич заявил, что поблагодарил путина «за достаточные объемы российского газа для Сербии этой зимой».

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что провел первый за почти 2,5 года телефонный разговор с путиным.

«Я только что закончил разговор с президентом рф путиным. Мы не общались почти два с половиной года. У нас был хороший, открытый, долгий и содержательный разговор», – заявил Вучич в Instagram.

По словам президента Сербии, он, в частности, поблагодарил лидера страны-агрессора за поздравление по поводу 80-летия освобождения Белграда от немецкой оккупации.

Он добавил, что «выразил надежду» в разговоре, что Сербия не введет санкции против рф.

Отдельная Вучич сказал, что поблагодарил российского диктатора за то, что рф «предоставила достаточное количество газа для его страны».

Как сообщает сербское издание b92, позже Вучич рассказал, что пути пригласили его принять участие в праздновании Дня победы над нацизмом в следующем году 9 мая.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.