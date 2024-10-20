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Президент Сербії Вучич вперше за 2,5 роки зідзвонився з путіним і «подякував за газ»

19:04, 20 жовтня 2024
Александар Вучич заявив, що подякував путіну «за достатні об'єми російського газу для Сербії цієї зими».
Президент Сербії Вучич вперше за 2,5 роки зідзвонився з путіним і «подякував за газ»
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Президент Сербії Александар Вучич заявив, що провів першу за майже 2,5 роки телефонну розмову з путіним.

«Я щойно закінчив розмову з президентом рф путіним. Ми не спілкувалися майже два з половиною роки. У нас була хороша, відкрита, довга та змістовна розмова», – заявив Вучич в Instagram.

За словами президента Сербії, він, зокрема, подякував лідеру країни-агресора за привітання з приводу 80-річчя визволення Белграда від німецької окупації.

Він додав, що «висловив надію» у розмові, що Сербія не запровадить санкції проти рф.

Окрема Вучич сказав, що подякував російського диктатора за те, що рф «надала достатню кількість газу для його країни».

Як повідомляє сербське видання b92, пізніше Вучич розповів, що путін запросив його взяти участь у святкуванні Дня перемоги над нацизмом наступного року 9 травня.

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рф путін Сербія

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