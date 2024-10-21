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Чи перепризначать субсидію, якщо є борги за житлово-комунальні послуги

07:20, 21 жовтня 2024
Якщо особа отримувала субсидію й у неї є заборгованість за житлово-комунальні послуги, надання субсидії припиняється.
Чи перепризначать субсидію, якщо є борги за житлово-комунальні послуги
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В Міністерстві соціальної політики пояснили, чи можуть перепризначити субсидію, якщо є борги за житлово-комунальні послуги.

Житлова субсидія – це державна допомога, що має цільове призначення, а саме оплату спожитих житлово-комунальних послуг. Держава надає її найбільш вразливим українцям, щоби зменшити навантаження на їхній сімейний бюджет при сплаті житлово-комунальних послуг.

Коли ж родина, отримуючи субсидію, накопичує борги за житлово-комунальні послуги, вона використовує цей інструмент підтримки від держави не за призначенням.

Тому одним з критеріїв перепризначення житлової субсидії є контроль за платіжною дисципліною отримувачів.  Тобто, якщо особа отримувала субсидію й у неї є заборгованість за житлово-комунальні послуги, надання субсидії припиняється.

Проте особа може погасити заборгованість поступово. Для цього необхідно укласти з постачальниками комунальних послуг договори про реструктуризацію заборгованості.

Якщо регулярно сплачувати борг і не пропускати поточні платежі, можна розраховувати на субсидію. Тоді при зверненні за субсидією потрібно долучити копію договору про реструктуризацію з надавачем послуги. Борг за комунальні платежі можна реструктурувати на строк до 60 місяців, залежно від суми заборгованості та доходів боржника.

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