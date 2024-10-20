У США ураган Хелен у США забрав життя родини українців, які тікали від війни з Херсона

Від будинку, в якому мешкала родина, нічого не залишилося.

Фото:LYSA GINDINOVA / eu.usatoday.com

В американському штаті Північна Кароліна внаслідок урагану Хелен загинула родина українців, які переїхали до США з Херсона, рятуючись від війни. Про це повідомляє USA Today.

Анастасія Новітня-Сеген разом з чоловіком Дмитром Сегеном, 13-річним сином Євгеном та мамою Тетяною Новітньою евакуювалися з Херсона на початку повномасштабного вторгнення.

Сім’я виїхала через територію росії, постійно хвилюючись, що їх зупинить російська влада. Їм вдалося пройти через кордон до Латвії, а потім через Литву в’їхати до Польщі, де вони зупинилися в будинку друга сім’ї.

Родина Сегенів місяцями долала бюрократичний лабіринт, щоб отримати дозвіл на в’їзд до США.

Улітку 2022 року сім’ю прийняли на гуманітарну програму США з тимчасового проживання для українських біженців і вони поїхали до родичів у Мікавілі, що в Північній Кароліні. Там родина місяцями жила в домі сестри Анастасії, перш ніж вони переїхали в будинок неподалік.

Наприкінці вересня по узбережжю американського півострова Флорида ударив ураган Хелен. У тихій річці Саут-Ту піднялася майже на шість метрів, перетворивши її на стихійне лихо.

Через кілька днів після трагедії тіло Анастасії та Дмитра знайшли за десятки кілометрів від їх нової оселі. Від будинку біля річки, в якому мешкала родина, нічого не залишилося. Пошуки Євгена та його бабусі Тетяни досі тривають.

За даними USA Today, кількість жертв урагану Хелен у кількох американських штатах досягла 228, 81 людина у Північній Кароліні станом на 15 жовтня вважалася зниклою безвісти.

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