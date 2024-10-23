НАТО не готово предложить Украине членство в Альянсе или даже приглашение, — посол США при НАТО Джулия Смит

Глава миссии США при НАТО Джулиан Смит отметила, что США намерены продолжать приближать Украину к НАТО.

НАТО пока не готова предложить Украине членство или приглашение в Альянс. Об этом заявила глава миссии США при НАТО Джулиан Смит, передает Politico.

По ее словам, Соединенные Штаты не готовы пригласить Украину в НАТО, что является важным элементом Плана победы Президента Владимира Зеленского.

"На сегодняшний день Альянс не достиг точки, когда он готов предложить членство или пригласить Украину", – отметила Смит.

В то же время, она подчеркнула, что США намерены продолжать приближать Украину к НАТО, несмотря на текущую позицию Альянса.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает возможность получения членства в НАТО в обмен на отказ от территорий, которые находятся под российской оккупацией.

По словам Президента, среди большинства стран-членов НАТО есть консенсус по предоставлению Украине приглашения в Альянс, но есть и несколько скептиков.

Во Франции считают, что приглашение Украины в НАТО будет зависеть от того, какая администрация будет в Белом доме.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс назвал борьбу с коррупцией условием приглашения Украины в НАТО.

Как писала «Судебно-юридическая газета», советник Белого дома по безопасности Джейк Салливан заявил, что для вступления в НАТО Украине нужно провести необходимые реформы и выполнить требования к условиям безопасности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.