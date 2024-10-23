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Тестирование в апелляционные суды завершено – результаты за 23 октября

14:23, 23 октября 2024
В последний день тестирования на знание норм права 3 кандидата не набрали проходной балл, а еще 3 не явились.
Тестирование в апелляционные суды завершено – результаты за 23 октября
Источник фото: ВККС
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Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала результаты шестнадцатого и последнего дня тестирования общих знаний в области права и знаний по специализации соответствующего суда в рамках конкурса на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов.

23 октября тестирование сдавала одна группа кандидатов, претендующих на должности судей апелляционных судов по хозяйственной специализации.

Напомним, что для того, чтобы пройти на следующий этап – выполнение практического задания, кандидатам необходимо набрать 112,5 балла из 150 максимально возможных. Чтобы ответить на 150 вопросов, кандидатам предоставлено 150 минут.

По данным ВККС, 3 претендентов на должности судей апелляционных судов по хозяйственной специализации 23 октября не набрали необходимый проходной балл, а еще 3 кандидатов не явились на тестирование.

Вместе с тем, 1 кандидат набрал максимально возможные 150 баллов.

Следующий этап конкурса – тестирование на когнитивные способности (IQ-тест), который начнется 4 ноября.

С результатами тестирования за 23 октября по хозяйственной специализации можно ознакомиться ниже:

 

С результатами первого дня тестирования (2 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами второго дня тестирования (3 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами третьего дня тестирования (4 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами четвертого дня тестирования (7 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами пятого дня тестирования (8 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами шестого дня тестирования (9 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами седьмого дня тестирования (10 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами восьмого дня тестирования (11 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами девятого дня тестирования (14 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами десятого дня тестирования (15 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами одиннадцатого дня тестирования (16 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами двенадцатого дня тестирования (17 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами тринадцатого дня тестирования (18 октября) по уголовной специализации можно ознакомиться по ссылке.

С результатами тринадцатого дня тестирования (18 октября) по административной специализации можно ознакомиться по ссылке.

С результатами четырнадцатого дня тестирования (21 октября) по административной специализации можно ознакомиться по ссылке.

С результатами пятнадцатого дня тестирования (22 октября) по хозяйственной специализации можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Вячеслав Хрипун

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