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США ухвалили рішення про $20 млрд для України за рахунок заморожених активів рф, – Володимир Зеленський

21:13, 23 жовтня 2024
Володимир Зеленський підтвердив, що США виділять 20 мільярдів доларів для підтримки України в рамках кредитного пакета на 50 мільярдів.
США ухвалили рішення про $20 млрд для України за рахунок заморожених активів рф, – Володимир Зеленський
Джерело фото: AP
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати ухвалили рішення надати Україні 20 мільярдів доларів у рамках кредитного пакета на загальну суму 50 мільярдів доларів. У своєму вечірньому відеозверненні він подякував Вашингтону за цю підтримку.

«Є важлива новина з США. Америка ухвалила рішення надати 20 млрд. Це кошти, які забезпечені замороженими російськими активами, частина рішення G7 про 50 млрд доларів для нашого захисту, для нашої стійкості. Важливо реалізувати це вже цього року», – зазначив Зеленський.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», стало відомо, як розподілять кошти кредиту Україні від G7 між собою ЄС та США. Згідно з інформацією від офіційного представника Білого дому, країни «Великої сімки» надають Україні кредитний пакет на 50 мільярдів доларів. Внесок США у розмірі 20 мільярдів буде поділений між економічною та військовою підтримкою.

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США кредит Володимир Зеленський

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