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Українці можуть отримати гроші на енергообладнання – подробиці

10:35, 24 жовтня 2024
Держава покриє до 70% вартості проектів з альтернативної енергетики для ОСББ.
Українці можуть отримати гроші на енергообладнання – подробиці
Джерело фото: bc-news.com.ua
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Кабінет міністрів України повідомив про запуск нового пакету програм, спрямованих на підтримку фізичних та юридичних осіб у встановленні альтернативних джерел енергії. Уряд має намір надати фінансування для придбання енергетичного обладнання, що сприятиме розбудові розподіленої генерації електроенергії.

Для приватних домогосподарств уряд пропонує безвідсоткове кредитування на встановлення сонячних панелей, вітряків та накопичувачів енергії. Кредитна сума може досягати 480 тисяч гривень терміном на 10 років. Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва.

Для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлових будинків (ЖБК), які бажають підвищити енергоефективність, передбачена компенсація до 2 мільйонів гривень на сонячні станції та аналогічна сума на теплові насоси. Держава покриває до 70% вартості проектів, реалізація яких здійснюється через Фонд енергоефективності.

Малі та середні підприємства зможуть отримати кредити до 150 мільйонів гривень під 5-7% для розвитку екологічних енергетичних рішень. Кошти можна буде використовувати на придбання та встановлення сонячних панелей, вітряків, установок для зберігання енергії, а також на будівництво газотурбінних і біогазових генераційних установок.

Крім того, малий та середній бізнес має можливість отримати пільгові кредити до 25 мільйонів гривень під 9% річних через програму Фонду декарбонізації України для фінансування проектів з енергоефективності, включаючи сонячні панелі, теплові насоси та когенераційні установки.

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Кабінет Міністрів України енергетика

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