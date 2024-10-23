У Великій Британії розпочали випробування мРНК-вакцини проти норовірусу

Moderna розробила мРНК-вакцину проти норовірусу: випробування розпочато в 27 медичних закладах.

Джерело фото: apteka24.ua

У Великій Британії розпочали третю фазу випробувань першої у світі мРНК-вакцини проти норовірусної інфекції, відомої своїми спалахами в лікарнях, школах, дитсадках та будинках для літніх людей. Про це повідомляє The Guardian.

У дослідженні беруть участь 27 медичних закладів та близько 2500 добровольців. Загалом випробування триватимуть два роки, охопивши 25 тисяч учасників з Японії, Канади та Австралії, зокрема людей старше 60 років.

Учасників поділять на дві групи: перша отримає нову вакцину, друга — плацебо у вигляді фізіологічного розчину.

Вакцину розробила компанія Moderna на основі технології мРНК, яку використовували для створення вакцини проти Covid-19. Вакцина діє шляхом введення мРНК, яка містить інструкції для утворення білків, що активують імунну систему для захисту від вірусу.

Препарат включає білкові оболонки трьох типів норовірусу, завдяки чому в організмі утворюються вірусоподібні частинки, які сприяють виробленню антитіл для боротьби з інфекцією.

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