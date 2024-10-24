Тестування на когнітивні здібності в апеляційні суди та ВАКС – прохідний бал 108,75 бали

До участі у складанні IQ – тесту допущено 1588 кандидатів в апеляційні суди та 161 кандидат на посади суддів ВАКС та АП ВАКС.

Джерело фото: ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів 23 жовтня затвердила Порядок складання і методику оцінювання тестування на когнітивні здібності у конкурсах на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів та 25 вакантних посад суддів ВАКС та АП ВАКС.

Повний текст Порядку буде оприлюднено 24 жовтня.

Згідно до затвердженого Порядку, максимальний бал за когнітивне тестування (IQ – тест) складає 145 балів (а не 150 балів, як це було визначено для тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду).

Таким чином, прохідний бал за когнітивне тестування для обох конкурсів – 108,75 бали (75% від максимальних 145 балів).

Кількість завдань для IQ – тесту визначено наступним чином:

Всього буде 60 запитань (30 запитань – вербальний блок та 30 запитань – абстрактний блок).

На складання тесту виділено 28 хвилин (20 хвилин – абстрактний блок та 8 хвилин – вербальний блок).

Тестування на когнітивні здібності, як повідомляла «Судово-юридична газета», кандидати на посади суддів апеляційних судів будуть складати з 4 по 11 листопада, а кандидати на посади суддів ВАКС та АП ВАКС – 11 листопада.

Всього до етапу тестування на когнітивні здібності допущено 1 588 кандидатів в апеляції (1 322 кандидати до загальних апеляційних судів, 132 – до апеляційних адміністративних судів та 134 – до апеляційних господарських судів).

До тестування на когнітивні здібності у межах конкурсу на посади суддів ВАКС та АП ВАКС загалом отримали допуск 161 кандидат (100 кандидатів на посади суддів ВАКС та 61 претендент на посади суддів АП ВАКС).

За даними ВККС, всього перший етап кваліфікаційного іспиту у рамках конкурсу на посади суддів апеляційних судів - тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду, успішно подолали 86,5% допущених до участі у конкурсі.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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