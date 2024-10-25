ВАКС избрал меру пресечения экс-заместителю председателя Днепропетровской ОВА

Судья определила чиновнику залог в размере 15 млн грн.

Фото: adm.dp.gov.ua

25 октября следственный судья Высшего антикоррупционного суда применила к бывшему первому заместителю председателя Днепропетровской областной государственной администрации — начальнику областной военной администрации меру пресечения в виде залога в размере 15 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

В ВАКС не называют фамилию, но, по данным СМИ, речь идет о Владимире Орлове, занимавшем этот пост с января 2021 года по июль 2024-го.

Подозреваемый не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения в виде залога обязан внести средства на депозитный счет Высшего антикоррупционного суда, либо обеспечить их внесение залогодателем и предоставить подтверждающий это документ детективу, прокурору и следственному судье.

На подозреваемого возложены также процессуальные обязанности.

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