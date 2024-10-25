ВАКС обрав запобіжний захід ексзаступнику голови Дніпропетровської ОВА

Суддя визначила чиновнику заставу у розмірі 15 млн грн.

Фото: adm.dp.gov.ua

25 жовтня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосувала до колишнього першого заступника голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації — начальника обласної військової адміністрації запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 15 млн грн. Про це повідомила пресслжба ВАКС.

У ВАКС не називають прізвище, але, за даними ЗМІ, мова йде про Володимира Орлова, який обіймав цю посаду з січня 2021 року до липня 2024-го.

Підозрюваний не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов’язаний внести кошти на депозитний рахунок Вищого антикорупційного суду, або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, детективу, прокурору та слідчому судді.

На підозрюваного покладено також процесуальні обов’язки.

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