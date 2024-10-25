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З 1 січня 2025 року Україна стане 125-ю державою – учасницею Міжнародного кримінального суду

21:58, 25 жовтня 2024
Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра заявила, що довготривалий процес ратифікації цього важливого інструменту було завершено.
З 1 січня 2025 року Україна стане 125-ю державою – учасницею Міжнародного кримінального суду
Фото: president.gov.ua
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У Нью-Йорку заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра і Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця офіційно депонували ратифікаційну грамоту Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Про це повідомив офіційний сайт Президента України.

Це означає, що з 1 січня 2025 року Україна стане 125-ю державою – учасницею МКС.

«Це знакова подія для України. Ми завершили довготривалий процес ратифікації цього важливого інструменту й нарешті повноцінно долучаємося до роботи ключового світового органу кримінального правосуддя», – зазначила Ірина Мудра.

Україна підписала Римський статут іще 2000 року. За його ратифікацію Верховна Рада проголосувала цьогоріч 21 серпня, а в День Незалежності Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Додамо, заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра в ексклюзивному інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» розповіла про підготовлену Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на період до 2029 року.

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Україна Міжнародний кримінальний суд

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