У Києві російський БпЛА влучив у житловий будинок, горять верхні поверхи

У результаті влучання дрона розпочалася пожежа.

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25 жовтня російські окупаційні війська атакували Київ дронами.

Як повідомила Київська міська військова адміністрація, внаслідок атаки в Солом’янському районі міста в багатоквартирному житловому будинку виникла пожежа.

За словами мера столиці Віталія Кличка, попередньо, ворожий БпЛА влучив у житловий будинок.

«У Соломʼянському районі столиці вибух. Попередньо, ворожий БпЛА влучив у житловий будинок. Екстрені служби прямують на місце. Подробиці згодом», - сказав він.

Згодом він додав, у будинку, куди влучив ворожий дрон, горять верхні поверхи. На місці інциденту працюють екстрені служби.

«У будинку в Соломʼянському районі, куди влучив ворожий БпЛА, - пожежа. Пошкоджені квартири на 17, 18, 19 поверхах», - заявив Кличко.

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