У листопаді будемо готові представити фінальний документ для другого Саміту миру – Володимир Зеленський

За словами Володимира Зеленського, починаючи від серпня й до листопада в межах конференцій опрацьовуються всі пункти Формули миру.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у листопаді країна буде готова представити фінальний документ для другого Саміту миру. Про це він сказав у вечірньому зверненні 25 жовтня.

Глава держави зазначив, що сьогодні відбулася конференція на основі пункту Формули миру про одну з фундаментальних умов завершення війни та недопущення нової агресії, а саме – про виведення армії окупанта з території України.

«Те, що справді необхідно, щоб відновити справедливість. У цій конференції взяли участь представники понад 50 країн і міжнародних організацій. Достатньо широке представництво. Вчора в Латвії паралельно із самітом нашої Кримської платформи відбулась конференція щодо іншого пункту Формули миру, який присвячений повному виконанню Статуту ООН, і в цій конференції взяли участь більш ніж 60 країн і міжнародних організацій», - сказав він.

За словами Зеленського, починаючи від серпня й до листопада в межах таких конференцій опрацьовуються всі пункти Формули миру – усі з хорошим представництвом світу. Вже були зустрічі щодо ядерної безпеки, енергетичної безпеки, продовольчої, екологічної – після підриву Каховської дамби та всіх російських ударів.

«Тобто всі аспекти російської агресії будуть винесені в окремий документ, який має стати змістовною основою для другого Саміту миру. Покроковий шлях до миру. Зараз, наприкінці жовтня, відбудеться ще одна дуже важлива конференція щодо гуманітарних аспектів – це звільнення полонених і повернення депортованих дітей. Після цього в листопаді будемо готові представити фінальний документ – для другого Саміту миру. Я вдячний усім, хто допомагає», - додав в Президент.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що лише після повної реалізації Плану перемоги росія буде на Саміті миру.

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