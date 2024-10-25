Володимир Зеленський доручив розробити формат технологічної Ставки

За словами Глави держави, найбільший пріоритет — це дрони.

25 жовтня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду з військовими та силовиками. Серед іншого обговорювали й новий формат Ставки верховного головнокомандувача.

«Ключові питання - про те, що зараз поки обмежує можливості України, і як їх можна вирішити. Плануємо залучити громадянське суспільство до роботи над внутрішнім Планом перемоги. Доручив зробити формат технологічної Ставки. Найбільший пріоритет - це дрони, звісно. У тому числі дрони, які можуть збивати «Шахеди» та інші ударні безпілотники», - сказав Зеленський.

Також Глава держави повідомив, що доручив ГУР разом із СБУ особливо зайнятись питаннями щодо визволення з російського полону цивільних осіб.

«Зараз по цьому результати недостатні. Опрацювали також і питання деяких законодавчих змін, які потрібні. А також санкційної політики. Нашої дипломатії. За кілька тижнів заслухаю результати», - зауважив він.

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