Владимир Зеленский поручил разработать формат технологической Ставки

По словам Главы государства, наибольший приоритет – это дроны.

25 октября Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание с военными и силовиками. Среди прочего обсуждали и новый формат Ставки верховного главнокомандующего.

«Ключевые вопросы - о том, что сейчас пока ограничивает возможности Украины, и как их можно решить. Планируем вовлечь гражданское общество в работу над внутренним Планом победы. Поручил сделать формат технологической Ставки. Наибольший приоритет - это дроны, конечно. В том числе дроны, которые могут сбивать «Шахеды» и другие ударные беспилотники», - сказал Зеленский.

Также Глава государства сообщил, что поручил ГУР вместе с СБУ особо заняться вопросами освобождения из российского плена гражданских лиц.

«Сейчас после этого результаты недостаточны. Проработали также вопросы некоторых законодательных изменений, которые нужны. А также санкционная политика. Нашей дипломатии. Через несколько недель заслушаю результаты», - заметил он.

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