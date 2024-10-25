По 1000 грн на человека — Владимир Зеленский анонсировал выплаты украинцам с 1 декабря

В Украине будет внедрена новая программа Е-поддержка – по тысяче гривен для каждого, но эти деньги можно будет потратить не на все товары.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выплаты украинцам с 1 декабря в рамках программы «Е-поддержка».

«Я поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу, которая будет ощутима для каждой семьи в Украине. Е-поддержка для всех наших людей – взрослые, дети, каждая семья в Украине. Тысяча гривен на человека – на семью это выйдет по несколько тысяч гривен», – заявил Президент.

Владимир Зеленский добавил, что эти средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в частности, коммунальных услуг, электричества. Также деньги можно будет потратить на билеты Укрзализныци, лекарства, книги и культурные услуги, или задонатить на ВСУ.

Ранее сообщалось, что 50% расходов на выплату пенсий было возмещено за счет 12,7 млрд долларов международных займов и грантов.

Также сообщалось, что Украина должна готовить пенсионную реформу и пересмотреть законодательство по специальным пенсиям.

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