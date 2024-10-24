50% расходов на выплату пенсий было возмещено за счет 12,7 млрд долларов международных займов и грантов – Счетная палата

Впрочем, по словам главы Счетной палаты, законодательные пробелы создают условия для получения отдельными категориями лиц пенсий в повышенных размерах.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», решением СНБО от 22 октября Кабмину поручили провести в недельный срок аудит начислений пенсионных выплат по инвалидности должностным лицам государственных органов.

Вероятно, что к процессу аудита также присоединилась и Счетная палата.

Так, глава Счетной палаты Ольга Пищанская сообщила 24 октября, что почти половина расходов на выплату пенсий в 2022-2023 годах была возмещена благодаря привлечению международных займов и грантов.

Как отметили в Счетной палате, благодаря привлечению ссуд и грантов по проекту РЕАСЕ, основной донор которого – правительство США, удалось обеспечить стабильность выплат пенсий.

Так, полученные по проекту 12,7 млрд долларов США позволили возместить почти половину расходов на выплату всех пенсий за 2022 и 2023 годы. Благодаря этому на покрытие дефицита бюджета ПФУ из государственного бюджета Украины в 2022 году направлено еще 29,9 млрд грн., а в 2023 году - 26,5 млрд гривен.

Однако Счетной палатой были обнаружены и некоторые недостатки.

В частности, значительные проблемы с системой физической идентификации пенсионеров, особенно переселенцев и тех, кто находится на временно оккупированных территориях.

«Существуют законодательные пробелы, которые создают условия для получения пенсий в повышенных размерах, в частности, пенсионерам, являющимся военнослужащими силовых структур и лицам, проживающим в радиоактивно загрязненной местности.

Повышение пенсий этим категориям по решениям судов привело к дополнительной нагрузке на бюджет ПФУ в размере 66,5 млрд грн в год. Кроме того, перечень зон радиоактивного загрязнения давно устарел, а случаи регистрации до 30 пенсионеров по одному адресу на этих территориях не единичны.

Результаты этого аудита являются важным сигналом о необходимости реформ, направленных на формирование социально справедливой, прозрачной и устойчивой пенсионной системы» - подчеркнула Ольга Пищанская.

В своих рекомендациях ПФУ, Минсоцполитики и Минфина Счетная палата отмечает необходимость усовершенствования нормативно-правовой базы для оптимизации расходов бюджета ПФУ, а также усиления процессов идентификации пенсионеров.

Напомним, что решением СНБО от 22 октября Минсоцполитики поручили безотлагательно подать законопроект о пересмотре системы и механизме начислений пенсионных выплат должностным лицам государственных органов «для обеспечения справедливости в соответствующей сфере».

Кроме того, Правительству вместе с Офисом Генерального прокурора нужно будет безотлагательно подать законопроект об нормировании порядка начисления заработных плат и пенсий работникам органов прокуратуры Украины, а также закрепление соответствующих социальных гарантий для лиц, имеющих инвалидность, для работы в органах прокуратуры Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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