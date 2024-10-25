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15,5 тысяч евро за переправку мужчин в Румынию — на Буковине разоблачили злоумышленников

07:18, 25 октября 2024
Подозреваемые организовали трансфер мужчин в приграничье, предоставили им указания, как незамеченными добраться до украинско-румынской границы.
15,5 тысяч евро за переправку мужчин в Румынию — на Буковине разоблачили злоумышленников
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Двум жителям Буковины доложено о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемые за денежное вознаграждение наладили канал незаконной переправки мужчин за границу.

Установлено, что за 15 500 евро они обеспечили незаконную переправу вне пунктов пропуска в Румынию для двух военнообязанных мужчин.

Подозреваемые организовали трансфер мужчин в приграничье, предоставили им указания, как незамеченными добраться до линии разграничения украинско-румынской границы.

Организаторы задержаны правоохранителями в порядке ст. 208 УПК РФ получение части оговоренных средств.

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