ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в Соломенский райсуд Киева

Судья, который хочет быть командирован в другой суд, должен подать в ВККС свои документы.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины назначила вопрос о внесении командировочного представления (временный перевод) для осуществления правосудия в Соломенский районный суд города Киева 4 судей. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

Рассмотрение вопроса будет происходить 13 ноября 2024 в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, который выразил намерение быть откомандированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие согласно установленной форме, в которую добавить свои документы.

Ранее сообщалось, что ВККС рекомендует откомандировать 4 судей Добропольского горрайонного суда Донецкой области в другие суды.

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