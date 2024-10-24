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ВККС розгляне питання про відрядження суддів до Солом’янського райсуду Києва

17:16, 24 жовтня 2024
Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду, має подати до ВККС свої документи.
ВККС розгляне питання про відрядження суддів до Солом’янського райсуду Києва
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Вища кваліфікаційна комісія суддів України призначила питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя до Солом’янського районного суду міста Києва 4 суддів. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

Розгляд питання відбуватиметься 13 листопада 2024 року о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).       

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду згідно зі встановленою формою, до якої додати своє документи.

Раніше ми писали, що ВККС рекомендує відрядити 4 суддів Добропільського міськрайонного суду Донецької області до інших судів.

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суд ВККС Київ Солом'янський районний суд Києва

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