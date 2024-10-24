ВККС розгляне питання про відрядження суддів до Солом’янського райсуду Києва

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду, має подати до ВККС свої документи.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України призначила питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя до Солом’янського районного суду міста Києва 4 суддів. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

Розгляд питання відбуватиметься 13 листопада 2024 року о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду згідно зі встановленою формою, до якої додати своє документи.

Раніше ми писали, що ВККС рекомендує відрядити 4 суддів Добропільського міськрайонного суду Донецької області до інших судів.

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