Володимир Зеленський провів Ставку і доручив готувати внутрішній План посилення України

Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками Ставки доручив членам Ставки підготувати окремі частини внутрішнього Плану посилення України.

Президент України Володимир Зеленський 24 жовтня повідомив, що провів Ставку і дав доручення членам Ставки підготувати окремі частини внутрішнього Плану посилення України.

Таким чином, крім Плану перемоги України, який торкається зовнішньополітичних аспектів, буде підготовлено внутрішній План посилення України.

«За підсумками сьогоднішнього засідання доручив членам Ставки підготувати визначені частини нашого внутрішнього Плану посилення України. Поряд із Планом перемоги маємо опрацювати всі необхідні кроки України, які забезпечать нашій державі внутрішні результати. Це стосується фронту, ОПК, економіки та фінансів, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональної роботи та інших стратегічних галузей. За організацію цієї роботи відповідатиме секретар РНБО» - підкреслив Президент.

Раніше Володимир Зеленський провів зустріч з представниками громадського сектору і закликав їх долучитися до підготовки внутрішнього Плану посилення України.

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