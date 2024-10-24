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Владимир Зеленский провел Ставку и поручил готовить внутренний План усиления Украины

17:07, 24 октября 2024
Владимир Зеленский сообщил, что по итогам Ставки поручил членам Ставки подготовить отдельные части внутреннего Плана усиления Украины.
Владимир Зеленский провел Ставку и поручил готовить внутренний План усиления Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский 24 октября сообщил, что провел Ставку и поручил членам Ставки подготовить отдельные части внутреннего Плана усиления Украины.

Таким образом, кроме Плана победы Украины, затрагивающего внешнеполитические аспекты, будет подготовлен внутренний План усиления Украины.

«По итогам сегодняшнего заседания поручил членам Ставки подготовить определенные части нашего внутреннего Плана усиления Украины. Наряду с Планом победы должны проработать все необходимые шаги Украины, которые обеспечат нашему государству внутренние результаты. Это касается фронта, ОПК, экономики и финансов, информационной сферы, обеспечения справедливости, региональной работы и других стратегических областей. За организацию этой работы будет отвечать секретарь СНБО», - подчеркнул Президент.

Ранее Владимир Зеленский провел встречу с представителями общественного сектора и призвал их принять участие в подготовке внутреннего Плана усиления Украины.

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