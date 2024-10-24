Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

В Волынском ТЦК заявили, что никаких запретов на мобилизацию мужчин старше 50 лет нет

16:59, 24 октября 2024
Мобилизация мужчин в возрасте 50-60 лет правомерна – Волынский ТЦК.
В Волынском ТЦК заявили, что никаких запретов на мобилизацию мужчин старше 50 лет нет
Источник фото: novyny.live
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Граждане старше 50 лет, не имеющие освобождения от военной службы, подлежат мобилизации на общих условиях. На это указал Волынский областной ТЦК.

Там указали, что военнообязанными являются лица мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые могут быть призваны на военную службу во время мобилизации.

«А по поводу «сенсации» вокруг новости, что мужчин в возрасте от 50 до 60 лет не будут мобилизовать, отмечаем, что запрета на призыв на военную службу граждан данной возрастной категории нет. Есть соответствующее распоряжение о мобилизации лиц данного возраста, однако этот документ регулирует процедуру призыва указанной категории лиц и, собственно, предназначен только для служебного пользования.

Именно поэтому в Украине мужчин от 50 до 60 лет мобилизуют в установленном порядке. Это означает, что граждане старше 50 лет, не имеющие освобождения от военной службы по состоянию здоровья или других законных оснований, подлежат мобилизации на общих условиях» - отметили в Волынском ОТЦК и СП.

Основное внимание уделяется определению пригодности к службе по состоянию здоровья, военной специальности и опыту.

Таким образом, если лицо старше 50 лет соответствует вышеуказанным критериям, оно может быть мобилизовано для выполнения задач, связанных с обороной государства.

Итак, мобилизация граждан в возрасте 50-60 лет является правомерной и полностью соответствующей нормам действующего законодательства, подчеркнули в ТЦК.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и военный Роман Костенко считает, что призывной возраст в Украине должен быть от 20 до 50 лет. По его словам, сейчас категория людей, которых призывают в армию, достаточно возрастная.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ТЦК мобилизация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский провел Ставку и поручил готовить внутренний План усиления Украины

Владимир Зеленский сообщил, что по итогам Ставки поручил членам Ставки подготовить отдельные части внутреннего Плана усиления Украины.

В Волынском ТЦК заявили, что никаких запретов на мобилизацию мужчин старше 50 лет нет

Мобилизация мужчин в возрасте 50-60 лет правомерна – Волынский ТЦК.

Специальная проверка пока что может быть завершена только в отношении трех кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия

В Совете правосудия сообщили о проблемах со специальными проверками кандидатов на должности членов ВСП по квоте Съезда судей.

ТЦК оштрафовал студента с отсрочкой в ​​Резерв+, потому что у него не было бумажного военного билета – что решил суд

В ТЦК считали, что данные Резерв+ об отсрочке не действуют, если нет военного билета, а вместо военного билета у мужчины была только справка.

Непригодные исключенные из военного учета мужчины должны явиться в ТЦК лично, если данных нет в реестре «Оберег» – суд

В 2021 году ВВК сочла мужчину непригодным к службе, его исключили из военного учета, но поскольку эти данные не перенесли в Реестр «Оберег» ему нужно ехать в ТЦК лично, а не отправлять документы по почте – решение суда.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Шевченко
    Ірина Шевченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олександр Мамалуй
    Олександр Мамалуй
    заступник голови Верховного суду, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Вівдиченко
    Тетяна Вівдиченко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду