В Волынском ТЦК заявили, что никаких запретов на мобилизацию мужчин старше 50 лет нет

Мобилизация мужчин в возрасте 50-60 лет правомерна – Волынский ТЦК.

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Граждане старше 50 лет, не имеющие освобождения от военной службы, подлежат мобилизации на общих условиях. На это указал Волынский областной ТЦК.

Там указали, что военнообязанными являются лица мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые могут быть призваны на военную службу во время мобилизации.

«А по поводу «сенсации» вокруг новости, что мужчин в возрасте от 50 до 60 лет не будут мобилизовать, отмечаем, что запрета на призыв на военную службу граждан данной возрастной категории нет. Есть соответствующее распоряжение о мобилизации лиц данного возраста, однако этот документ регулирует процедуру призыва указанной категории лиц и, собственно, предназначен только для служебного пользования.

Именно поэтому в Украине мужчин от 50 до 60 лет мобилизуют в установленном порядке. Это означает, что граждане старше 50 лет, не имеющие освобождения от военной службы по состоянию здоровья или других законных оснований, подлежат мобилизации на общих условиях» - отметили в Волынском ОТЦК и СП.

Основное внимание уделяется определению пригодности к службе по состоянию здоровья, военной специальности и опыту.

Таким образом, если лицо старше 50 лет соответствует вышеуказанным критериям, оно может быть мобилизовано для выполнения задач, связанных с обороной государства.

Итак, мобилизация граждан в возрасте 50-60 лет является правомерной и полностью соответствующей нормам действующего законодательства, подчеркнули в ТЦК.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и военный Роман Костенко считает, что призывной возраст в Украине должен быть от 20 до 50 лет. По его словам, сейчас категория людей, которых призывают в армию, достаточно возрастная.

Автор: Наталя Мамченко

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