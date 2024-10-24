$200 000 за выделение лесного участка — на взятке погорел заместитель председателя ОГА

Частное общество пыталось взять в аренду лесной участок площадью 19 га.

Фото: openforest.org.ua

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили бывшему заместителю председателя облгосадминистрации о подозрении за просьбу предоставить неправомерную выгоду за выделение частному обществу лесного участка в долгосрочное пользование. Об этом сообщил официальный сайт НАБУ.

По данным следствия, в начале 2024 года одно из частных обществ с целью осуществления рекреационной деятельности решило взять в аренду лесной участок площадью 19 га. После нескольких обращений с соответствующими официальными письмами в ОГА и получения отказов представителю общества поступило предложение от заместителя председателя.

«За выделение лесного участка в длительное пользование он высказал просьбу предоставить 200 тыс. дол. США, которое потом еще неоднократно высказывало в течение мая-июня», – говорится в сообщении.

В конце мая 2024 года чиновник сообщил о согласовании решения председателем ОГА и готовности подписать документы о передаче земли.

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