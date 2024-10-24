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$200 000 за виділення лісової ділянки — на хабарі погорів заступник голови ОДА

16:58, 24 жовтня 2024
Приватне товариство намагалось взяти в оренду лісову ділянку площею 19 га.
$200 000 за виділення лісової ділянки — на хабарі погорів заступник голови ОДА
Фото: openforest.org.ua
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Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили колишньому заступнику голови обласної державної адміністрації про підозру у проханні надати неправомірну вигоду за виділення приватному товариству лісової ділянки у довгострокове користування. Про це повідомив офіційний сайт НАБУ.

За даними слідства, на початку 2024 року одне з приватних товариств з метою здійснення рекреаційної діяльності вирішило взяти в оренду лісову ділянку площею 19 га. Після кількох звернень з відповідними офіційними листами до ОДА та отримання відмов до представника товариства надійшла пропозиція від заступника голови.

«За виділення лісової ділянки у довготривале користування він висловив прохання надати 200 тис. дол. США, яке потім ще неодноразово висловлював впродовж травня-червня», - йдеться у повідомленні.

Наприкінці травня 2024 року посадовець повідомив про погодження рішення головою ОДА та готовність підписати документи про передачу землі.

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НАБУ корупція САП

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