Практика судів
  1. В Україні

В Армія+ з'явились рапорти про відпустку і виїзд за місце гарнізону

16:41, 24 жовтня 2024
Міноборони додало в застосунок Армія+ 5 рапортів, які стосуються найрозповсюдженіших запитів військових.
В Армія+ з'явились рапорти про відпустку і виїзд за місце гарнізону
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони додало в застосунок Армія+ ще п’ять видів рапортів. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає «Суспільне».

«Ці п'ять рапортів стосуються найрозповсюдженіших запитів військовослужбовців Збройних сил України. Після того, як військовий подає їх у застосунку, командир отримує push-повідомлення й може його затвердити або відхилити. При цьому командир має пояснити причину відхилення», – зазначила заступниця міністра.

Катерина Черногоренко зазначила, що серед нових рапортів у застосунку є такі:

  • рапорт на отримання довідки у «формі 5» (підтверджує статус бійця та надає військовим доступ усім до всіх пільг);
  • рапорт на можливість виїхати за межі гарнізону/військової частини;
  • рапорт на відпустку у звʼязку з обставинами по здоровʼю;
  • рапорт на відпустку після звільнення з полону;
  • рапорт на виплати за підписання першого контракту.

За її словами, саме командири «мають зробити крок в майбутнє» щодо розгляду електронних рапортів.

«Вони мають забезпечити можливість подати електронний рапорт для свого особового складу. Підтвердити його отримання й зберегти в електронному архіві, як це має бути у цифровій державі», — наголосила заступниця міністра.

Вона також додала, що паперові рапорти поступово відсікатимуться, коли військові звикнуть до електронної форми.

«Ми взагалі надалі маємо додавати в «Армію+» від п'яти до десяти електронних рапортів щомісяця. І як тільки вони будуть додаватися у застосунок — паперовий аналог буде відсікатися», – зазначила Черногоренко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові армія Міноборони Армія+

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Оприлюднено Порядок проведення тестування на когнітивні здібності для конкурсів в апеляційні суди та ВАКС – подробиці

Під час складання IQ – тесту заборонено користуватись ручкою або папером, а питання можна пропускати, не надаючи жодної відповіді, але пізніше до цього завдання повернутися вже не можна.

50% видатків на виплату пенсій було покрито за рахунок 12,7 млрд доларів міжнародних позик і грантів – Рахункова палата

Втім, за словами голови Рахункової палати, законодавчі прогалини створюють умови для отримання окремими категоріями осіб пенсій у підвищених розмірах.

Володимир Зеленський провів Ставку і доручив готувати внутрішній План посилення України

Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками Ставки доручив членам Ставки підготувати окремі частини внутрішнього Плану посилення України.

У Волинському ТЦК заявили, що жодних заборон на мобілізацію чоловіків старше 50 років немає

Мобілізація чоловіків віком 50-60 років є правомірною – Волинський ТЦК.

Спеціальна перевірка наразі може бути завершена тільки стосовно трьох кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя

У Раді правосуддя повідомили про проблеми зі спеціальними перевірками кандидатів на посади членів ВРП по квоті З’їзду суддів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Шевченко
    Ірина Шевченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олександр Мамалуй
    Олександр Мамалуй
    заступник голови Верховного суду, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Вівдиченко
    Тетяна Вівдиченко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду