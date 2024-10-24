В Армія+ з'явились рапорти про відпустку і виїзд за місце гарнізону

Міноборони додало в застосунок Армія+ 5 рапортів, які стосуються найрозповсюдженіших запитів військових.

Міністерство оборони додало в застосунок Армія+ ще п’ять видів рапортів. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає «Суспільне».

«Ці п'ять рапортів стосуються найрозповсюдженіших запитів військовослужбовців Збройних сил України. Після того, як військовий подає їх у застосунку, командир отримує push-повідомлення й може його затвердити або відхилити. При цьому командир має пояснити причину відхилення», – зазначила заступниця міністра.

Катерина Черногоренко зазначила, що серед нових рапортів у застосунку є такі:

рапорт на отримання довідки у «формі 5» (підтверджує статус бійця та надає військовим доступ усім до всіх пільг);

рапорт на можливість виїхати за межі гарнізону/військової частини;

рапорт на відпустку у звʼязку з обставинами по здоровʼю;

рапорт на відпустку після звільнення з полону;

рапорт на виплати за підписання першого контракту.

За її словами, саме командири «мають зробити крок в майбутнє» щодо розгляду електронних рапортів.

«Вони мають забезпечити можливість подати електронний рапорт для свого особового складу. Підтвердити його отримання й зберегти в електронному архіві, як це має бути у цифровій державі», — наголосила заступниця міністра.

Вона також додала, що паперові рапорти поступово відсікатимуться, коли військові звикнуть до електронної форми.

«Ми взагалі надалі маємо додавати в «Армію+» від п'яти до десяти електронних рапортів щомісяця. І як тільки вони будуть додаватися у застосунок — паперовий аналог буде відсікатися», – зазначила Черногоренко.

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