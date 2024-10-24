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Корпорація Intel виграла суд щодо штрафу ЄС у розмірі 1,1 млрд доларів

16:29, 24 жовтня 2024
Регулятори не змогли довести, що американська компанія пропонувала незаконні знижки виробникам персональних комп’ютерів, які погоджувалися купувати більшість своїх чипів у Intel.
Корпорація Intel виграла суд щодо штрафу ЄС у розмірі 1,1 млрд доларів
Фото: reuters.com
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Корпорація Intel виграла суд у справі, яка призвела до колись рекордного антимонопольного штрафу в розмірі 1,1 мільярда доларів, пише агентство Bloomberg.

Суд ЄС ухвалив рішення, що регулятори не змогли довести, що американська компанія пропонувала незаконні знижки виробникам персональних комп’ютерів, які погоджувалися купувати більшість своїх чипів у Intel.

Судді відхилили всі підстави для апеляції, поданої Європейською комісією, яка є наглядовим органом ЄС з питань конкуренції.

Рішення суду відповідає рішенню дворічної давнини, яке частково анулювало рішення комісії 2009 року, в якому Intel звинувачували у зловживанні домінуючим становищем, щоб знищити конкурента Advanced Micro Devices Inc.

Intel заявила, що «задоволена» рішенням суду і «нарешті може закрити цю частину справи». Тим часом Європейська комісія заявила, що «ретельно проаналізує це рішення».

Проте агентство додає, що ця перемога Intel не ставить крапку в справі. Триває інша судова боротьба після того, як минулого року комісія наклала новий штраф у розмірі 376,36 мільйона євро — зосереджуючись на тих аспектах справи, де вона таки виграла у нижчому суді в 2022 році.

Цей штраф стосується того, як Intel платила виробникам за те, щоб вони відмовилися від запуску продуктів з чипсетами конкурентів — таку поведінку в антимонопольному законодавстві ЄС називають «явними обмеженнями».

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суд ЄС

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