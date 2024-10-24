Російські військові вбили чотирьох полонених бійців Нацгвардії біля Селидового

Окупаційні війська взяли в полон 4-х нацгвардійців, допитали на камеру, а згодом тіла вбитих військовослужбовців виявили Сили оборони у ході проведення пошукових заходів.

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Офіс Генерального прокурора повідомив про відкриття кримінального провадження за фактом вбивства чотирьох полонених бійців Нацгвардії України поблизу Селидового на Донеччині.

«За оперативними даними, 6 жовтня 2024 року четверо військових Національної Гвардії України виконували службово-бойові завдання на позиціях в районі м. Селидове. Близько 13:00 окупаційні війська розпочали штурм укріплень, під час якого захопили наших захисників у полон. У подальшому представники зс рф записали допит поранених беззбройних нацгвардійців на відео», - вказують у ОГП.

Як зазначають у Офісі Генпрокурора, Сили оборони повернули втрачені позиції та у ході проведення пошукових заходів виявили тіла вбитих українських військовослужбовців.

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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