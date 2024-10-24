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У Вишневому вантажівка на швидкості збила чоловіка

22:54, 24 жовтня 2024
Поліцейські з'ясовують обставини ДТП, у якій загинув пішохід.
У Вишневому вантажівка на швидкості збила чоловіка
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Поліція Київщини розслідує обставини смертельної ДТП, що сталася вранці 24 жовтня у Вишневому. За попередніми даними, водій вантажівки DAF, рухаючись з Києва у напрямку Боярки, не зменшив швидкість при наближенні до пішохідного переходу на перехресті і наїхав на чоловіка, який переходив дорогу. Про це повідомила поліція Київської області.

На жаль, від отриманих травм пішохід загинув на місці події. Слідчі слідчого управління поліції Київщини відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Обставини трагедії наразі встановлюються.

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поліція ДТП

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