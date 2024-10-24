В Вишневом грузовик на скорости сбил мужчину

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб пешеход.

Полиция Киевщины расследует обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего утром 24 октября в Вишневом. По предварительным данным, водитель грузовика DAF, двигаясь из Киева в направлении Боярки, не сбавил скорость при приближении к пешеходному переходу на перекрестке и наехал на мужчину, который переходил дорогу. Об этом сообщила полиция Киевской области.

К сожалению, от полученных травм пешеход погиб на месте происшествия. Следователи следственного управления полиции Киевщины открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Обстоятельства трагедии в настоящее время устанавливаются.

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