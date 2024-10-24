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Специальная проверка пока что может быть завершена только в отношении трех кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия

16:14, 24 октября 2024
В Совете правосудия сообщили о проблемах со специальными проверками кандидатов на должности членов ВСП по квоте Съезда судей.
Специальная проверка пока что может быть завершена только в отношении трех кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия
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Высший совет правосудия 24 октября сообщил о проблемах, возникших с проведением специальных проверок в отношении кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия.

Напомним, что именно на Секретариат ВСП возложена обязанность по обеспечению проведения специальных проверок в отношении кандидатов на должности членов Совета правосудия. Однако фактически действия ВСП во время указанной процедуры сводятся к отправке запросов в уполномоченные органы, непосредственно осуществляющие соответствующие проверки (НАПК, СБУ, Минобразования и т. п.), с последующим составлением итоговой справки о проведении специальной проверки.

Как отметили в ВСП, необходимые запросы относительно 12 кандидатов на две должности членов Совета правосудия были направлены уполномоченным органам вовремя, однако по состоянию на 24 октября ответы в Совет правосудия поступили только в отношении трех кандидатов из 12.

Отметим, что документы претенденты на должности членов ВСП подали еще летом.

То есть, когда необходимую информацию уполномоченные органы предоставят в отношении других кандидатов, пока что неизвестно.

Следовательно, Совет правосудия лишен возможности сформировать справки о результатах специальной проверки относительно всех желающих стать членами ВСП. Без результатов специальной проверки кандидатов не может проверить Этический совет.

Также в Совете правосудия отметили, что в связи с решением Совета судей Украины от 4 октября 2024 года, ВСП объявила о дополнительном приеме документов от кандидатов на должности членов ВСП. Документы можно подать до 25 ноября 2024 года.

Хотя пока что новых желающих занять должности членов ВСП нет, однако если они все же будут, то проведение специальной проверки в отношении претендентов на кресла членов Совета правосудия может затянуться на еще больший срок.

Кроме того, в Совете правосудия напомнили, что Секретариат ВСП также проводит специальную проверку и в отношении 28 кандидатов на вакантную должность члена ВККС. Напомним, что приём документов от кандидатов на должность члена ВККС завершился еще в мае 2024 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

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ВСП

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