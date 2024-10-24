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С 1 января 2025 года вступает в силу новая форма декларации по налогу на недвижимость

22:36, 24 октября 2024
ГНС сообщила об обновлении налоговой декларации по налогу на недвижимость.
С 1 января 2025 года вступает в силу новая форма декларации по налогу на недвижимость
Фото: ukrinform
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Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками сообщило о внесении изменений в налоговую декларацию по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Изменения, которые были утверждены приказом Минфина от 9 сентября 2024 №431, необходимы для приведения документа в соответствие с национальным классификатором НК 018:2023 «Классификатор зданий и сооружений», одобренного Минэкономики 16 мая 2023 года.

Согласно пункту 46.6 Налогового кодекса Украины, новые формы деклараций вступают в силу для отчетности за налоговый период, следующий после их обнародования. Таким образом, новая форма декларации вступит в силу с 1 января 2025 года. До этого времени налогоплательщики должны использовать форму, утвержденную приказом Минфина от 10.04.2015 №408, зарегистрированную в Министерстве юстиции Украины 29.04.2015 года.

Детали относительно нововведений можно найти на вебпортале ГНС в разделе «Законодательство / Налоги, сборы, платежи / Местные налоги / Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка / Нормативно-правовые акты».

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ГНС налоги недвижимость

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