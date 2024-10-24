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З 1 січня 2025 року вступає в силу нова форма декларації з податку на нерухомість

22:36, 24 жовтня 2024
ДПС повідомила про оновлення податкової декларації з податку на нерухомість.
З 1 січня 2025 року вступає в силу нова форма декларації з податку на нерухомість
Фото: ukrinform
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Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків повідомило про внесення змін до податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Зміни, які були затверджені наказом Мінфіну від 9 вересня 2024 №431, необхідні для приведення документа у відповідність до національного класифікатора НК 018:2023 «Класифікатор будівель і споруд», схваленого Мінекономіки 16 травня 2023 року.

Згідно з пунктом 46.6 Податкового кодексу України, нові форми декларацій набирають чинності для звітності за податковий період, що настає після їх оприлюднення. Таким чином, нова форма декларації вступить в силу з 1 січня 2025 року. До цього часу платники податків повинні використовувати форму, затверджену наказом Мінфіну від 10.04.2015 №408, зареєстровану у Міністерстві юстиції України 29.04.2015 року.

Деталі щодо нововведень можна знайти на вебпорталі ДПС у розділі «Законодавство / Податки, збори, платежі / Місцеві податки / Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки / Нормативно-правові акти».

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ДПС податки нерухомість

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